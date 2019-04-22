Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из "Жил-был пёс"

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Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из "Жил-был пёс"

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В своём обращении дипломат отметил, что сделает всё для того, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться.

Глава МИД Украины Павел Климкин обратился к побеждающему на президентских выборах Владимиру Зеленскому и процитировал мультфильм "Жил-был пёс". Соответствующий пост опубликован на странице министра в "Твиттере".

Климкин добавил, что сделает всё для того, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться.

Планов много — и политических, и личных. Об этом потом, — сказал он, добавив, что в ближайшее время запишет видеообращение, чтобы "быть в тренде".

Кроме того, министр прикрепил к посту фрагмент мультфильма "Жил-был пёс", в котором волк, уходящий в лес, оборачивается и произносит фразу: "Ты заходи, если что". Очевидно, идея с мультиком пришла к украинскому министру не сразу, потому что в первом варианте обращения к Зеленскому этого не было.

Напомним, что после подсчёта 99% протоколов Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Пётр Порошенко набрал 24,46%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил более 48%.

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