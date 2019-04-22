Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из "Жил-был пёс"

В своём обращении дипломат отметил, что сделает всё для того, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться.

Вітаю 🇺🇦із демократичним вибором, а Володимира Зеленського-з перемогою. Зроблю усе, аби у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися.Що робитиму далі? Планів багато. І політичних, і особистих. Про це потім. Навіть відеозвернення запишу, щоб бути в тренді🙂 pic.twitter.com/f55fKxOxY0 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 апреля 2019 г.

Глава МИД Украины Павел Климкин обратился к побеждающему на президентских выборах Владимиру Зеленскому и процитировал мультфильм "Жил-был пёс". Соответствующий пост опубликован на странице министра в "Твиттере".

Климкин добавил, что сделает всё для того, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться.

— Планов много — и политических, и личных. Об этом потом, — сказал он, добавив, что в ближайшее время запишет видеообращение, чтобы "быть в тренде".

Кроме того, министр прикрепил к посту фрагмент мультфильма "Жил-был пёс", в котором волк, уходящий в лес, оборачивается и произносит фразу: "Ты заходи, если что". Очевидно, идея с мультиком пришла к украинскому министру не сразу, потому что в первом варианте обращения к Зеленскому этого не было.

Напомним, что после подсчёта 99% протоколов Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Пётр Порошенко набрал 24,46%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил более 48%.