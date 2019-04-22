На севере Москвы произошла драка со стрельбой — Лайф публикует видео с места ЧП

Драка со стрельбой произошла на Хорошёвском шоссе в Москве. В результате ЧП пострадал один человек.
Сообщается, что конфликт произошёл между тремя мужчинами, двое из которых применили оружие к своему оппоненту. В пресс-службе столичного главка полиции уточнили ТАСС, что нападавшие скрылись на "мерседесе".
На опубликованных кадрах Лайфа видно, что пострадавшего экстренно увезли в больницу. По некоторым данным, мужчина получил лёгкое ранение.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы дорожный конфликт закончился дракой со стрельбой.
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