ОБСЕ признала выборы Украины соответствующими мировым стандартам

Специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели заявил, что выборы на Украине были проведены в соответствии с мировыми стандартами.
— Выборы на Украине были конкурентными, соответствовали фундаментальным стандартам волеизъявления, — заявил он на брифинге миссии международных наблюдателей.
Церетели отметил, что, несмотря на некоторые проблемы и ограниченные сроки, второй тур выборов был хорошо организован.
Координатор ОБСЕ добавил, что "демократическая процедура передачи власти" стала серьёзным достижением для украинцев.
Напомним, Владимир Зеленский одержал победу в выборах президента Украины. Официальные результаты будут оглашены Центризбиркомом не позднее 1 мая. Инаугурация президента состоится до 31 мая.
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