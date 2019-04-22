ОБСЕ признала выборы Украины соответствующими мировым стандартам

Читайте также

ОБСЕ признала выборы Украины соответствующими мировым стандартам

31

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Несмотря на некоторые проблемы и ограниченные сроки, второй тур был хорошо организован, считает координатор.

Специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели заявил, что выборы на Украине были проведены в соответствии с мировыми стандартами.

Выборы на Украине были конкурентными, соответствовали фундаментальным стандартам волеизъявления, — заявил он на брифинге миссии международных наблюдателей.

Церетели отметил, что, несмотря на некоторые проблемы и ограниченные сроки, второй тур выборов был хорошо организован.

Координатор ОБСЕ добавил, что "демократическая процедура передачи власти" стала серьёзным достижением для украинцев.

Напомним, Владимир Зеленский одержал победу в выборах президента Украины. Официальные результаты будут оглашены Центризбиркомом не позднее 1 мая. Инаугурация президента состоится до 31 мая.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×