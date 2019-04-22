Кличко пожелал Зеленскому мудрости на посту президента Украины

Мэр Киева также выразил уверенность, что страна не изменит своё европейское направление развития.

Киевский градоначальник Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов. Мэр украинской столицы пожелал Зеленскому сил и мудрости в принятии решений и воплощении изменений, которых от него ожидают украинцы. Текст поздравления опубликован на сайте мэра Киева.

— За вас отдала голоса и значительная часть киевлян. Как мэр столицы, поздравляю вас с избранием на высшую должность в государстве, — высказался Кличко.

Также мэр Киева попросил избранного президента изменить финансовое законодательство и оставлять больше собранных налогов в муниципалитетах — эти деньги пошли бы на восстановление инфраструктуры.

Пожелание Зеленскому мудрости из уст бывшего боксёра и мэра Киева выглядит иронично, ведь сам Кличко стал звездой Интернета не из-за профессиональной деятельности, а за свои яркие "перлы". Недавно он похвастался, что в реанимациях стал "умирать каждый второй".