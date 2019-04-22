В столичных парках может появиться сервис по аренде детских колясок

Проект будет работать по аналогии городских сервисов по прокату велосипедов или самокатов.

В столичных парках к лету планируют запустить сервис по прокату детских колясок. Проект начнёт работать 1 июня, в День защиты детей.

— Я думаю, что инициатива очень хорошая и актуальная, я её поддерживаю, но необходимо урегулировать с Роспотребнадзором и депздравом Москвы вопросы санитарной обработки и ухода за колясками, — передаёт ТАСС слова председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

Отмечается, что в мире пока нет подобных проектов. Сервис будет работать по аналогии городских услуг по прокату велосипедов или самокатов. Оформить аренду горожане смогут через мобильное приложение. Один час пользования коляской будет стоить 99 рублей, три часа — 199 рублей, сутки — 599 рублей.

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