Экономист объяснил, почему у россиян в магазинах стали просить наличные

По его мнению, полностью отказаться от карт они не могут, потому что потеряют клиентов.

Переход российских магазинов на оплату наличными — это сезонное явление, поскольку полностью отказываться от безналичного расчёта ни покупатели, ни заведения не готовы. Такое мнение выразил экономист Денис Ракша.

Так он прокомментировал сообщения о том, что в первом квартале 2019 года произошло увеличение доли наличных платежей.

— В начале года всегда объёмы платежей падают. Карты действительно стараются не принимать из-за эквайринговой комиссии, которая абсолютно неадекватна, — объяснил он в эфире НСН.

По мнению Ракши, если заведения не принимают карты, то просто теряют клиентов, которые привыкли к безналичному расчёту. Триумфальное шествие безнала, несомненно, продолжится, уверен экономист.

Ранее эксперты выяснили, как чаще всего россияне расплачиваются на отдыхе — при помощи карт или наличных.