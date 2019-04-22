Экономист объяснил, почему у россиян в магазинах стали просить наличные

Переход российских магазинов на оплату наличными — это сезонное явление, поскольку полностью отказываться от безналичного расчёта ни покупатели, ни заведения не готовы. Такое мнение выразил экономист Денис Ракша.
Так он прокомментировал сообщения о том, что в первом квартале 2019 года произошло увеличение доли наличных платежей.
— В начале года всегда объёмы платежей падают. Карты действительно стараются не принимать из-за эквайринговой комиссии, которая абсолютно неадекватна, — объяснил он в эфире НСН.
По мнению Ракши, если заведения не принимают карты, то просто теряют клиентов, которые привыкли к безналичному расчёту. Триумфальное шествие безнала, несомненно, продолжится, уверен экономист.
Ранее эксперты выяснили, как чаще всего россияне расплачиваются на отдыхе — при помощи карт или наличных.
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