Экс-президент "Спартака" заступился за избившего американца футболиста

Бывший президент футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко прокомментировал News.ru негативные комментарии болельщиков в адрес полузащитника Аяза Гулиева, который из-за дорожного инцидента прямо на улице в Москве избил американца.
По мнению экс-президента клуба, Гулиев искупил вину за это перед болельщиками, забив гол в игре с "Енисеем" и принеся извинения клубу.
— В тюрьму надо посадить? Болельщики могут говорить и считать всё что угодно, но если руководство клуба выпускает его в стартовом составе, значит, он этого достоин, — сказал Червиченко.
10 апреля 22-летний полузащитник московского "Спартака" находился за рулём автомобиля и не остановился на пешеходном переходе, в результате чего его машина задела американца Майкла Коула, переходившего дорогу. Между мужчинами произошла драка, в ходе которой Гулиев сломал нос оппоненту. Затем конфликт был исчерпан, и Коул заявил, что не имеет претензий к футболисту.
После этого его оштрафовали в клубе, он извинился перед американцем и выплатил ему компенсацию, записал видеообращение к болельщикам и был лишён прав на вождение автомобиля.
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