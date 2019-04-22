Экс-президент "Спартака" заступился за избившего американца футболиста

Если его выпускают в стартовом составе, то он этого достоин, считает экс-глава клуба.

Бывший президент футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко прокомментировал News.ru негативные комментарии болельщиков в адрес полузащитника Аяза Гулиева, который из-за дорожного инцидента прямо на улице в Москве избил американца.

По мнению экс-президента клуба, Гулиев искупил вину за это перед болельщиками, забив гол в игре с "Енисеем" и принеся извинения клубу.

— В тюрьму надо посадить? Болельщики могут говорить и считать всё что угодно, но если руководство клуба выпускает его в стартовом составе, значит, он этого достоин, — сказал Червиченко.

10 апреля 22-летний полузащитник московского "Спартака" находился за рулём автомобиля и не остановился на пешеходном переходе, в результате чего его машина задела американца Майкла Коула, переходившего дорогу. Между мужчинами произошла драка, в ходе которой Гулиев сломал нос оппоненту. Затем конфликт был исчерпан, и Коул заявил, что не имеет претензий к футболисту.

После этого его оштрафовали в клубе, он извинился перед американцем и выплатил ему компенсацию, записал видеообращение к болельщикам и был лишён прав на вождение автомобиля.