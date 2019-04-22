Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Решение направлено на сохранение существующего положения дел до завершения рассмотрения дела по существу.

Окружной административный суд Киева приостановил процесс принудительного переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в "Русскую церковь на Украине". Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

— Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца, — объяснили в суде.

Данное решение направлено исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу, добавили в пресс-службе.

Напомним, в конце прошлого года Верховная рада потребовала, чтобы каноническая УПЦ взяла название "Русская церковь на Украине". Закон о принудительном переименовании Украинской православной церкви (Московского патриархата) был принят в конце декабря 2018 года и вступил в силу 26 января. Шестого апреля 2019 года киевский суд признал переименование церкви незаконным.