Более 15 тысяч членов движения "Волонтёры Победы" облагородили памятники к 9 Мая

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Более 15 тысяч членов движения "Волонтёры Победы" облагородили памятники к 9 Мая

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Всего ко Дню Победы они привели в порядок более трёх тысяч памятников по всей России.

Более 15 тысяч членов движения "Волонтёры Победы" приняли участие в благоустройстве памятников к 9 Мая по всей стране.

Важное мероприятие у нас прошло буквально на выходных, в субботу. Это был всероссийский субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, — рассказала журналистам руководитель движения Ольга Амельченкова.

Всего волонтёры ко Дню Победы привели в порядок более трёх тысяч памятников.

Движение "Волонтёры Победы" участвует в помощи ветеранам, сопровождает парады 9 Мая в разных регионах России, организует мероприятия для молодёжи с целью приобщения к историческому прошлому.

В этом году Минтруд предложил выплачивать каждому ветерану по 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

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