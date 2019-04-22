Более 15 тысяч членов движения "Волонтёры Победы" облагородили памятники к 9 Мая

Всего ко Дню Победы они привели в порядок более трёх тысяч памятников по всей России.

Более 15 тысяч членов движения "Волонтёры Победы" приняли участие в благоустройстве памятников к 9 Мая по всей стране.

— Важное мероприятие у нас прошло буквально на выходных, в субботу. Это был всероссийский субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, — рассказала журналистам руководитель движения Ольга Амельченкова.

Всего волонтёры ко Дню Победы привели в порядок более трёх тысяч памятников.

Движение "Волонтёры Победы" участвует в помощи ветеранам, сопровождает парады 9 Мая в разных регионах России, организует мероприятия для молодёжи с целью приобщения к историческому прошлому.