Пассажира-матершинника не пустили в самолёт в Шереметьево

Его доставили в служебное помещение, где был составлен административный акт по статье "Мелкое хулиганство".

Пассажир в аэропорту Шереметьево не смог попасть на рейс из-за нецензурной брани в адрес членов экипажа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В ведомстве отметили, что конфликт возник при посадке у трапа самолёта.

Гражданина доставили в служебное помещение, где в отношении него был составлен административный акт по статье "Мелкое хулиганство" и назначен штраф в размере 500 рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудница Шереметьево показала средний палец пассажиру, таким образом объяснив, что попасть бесплатно по выданному флаеру в бизнес-зал не получится.