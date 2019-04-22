Норкин вернулся на работу после "исчезновения" из эфира

Журналист Андрей Норкин вернулся на работу после внезапного исчезновения во время прямого эфира. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы телеканала.
— В субботу он был в студии программы "Центральное телевидение" Вадима Такменёва, где рассказал причины своего отсутствия... Сейчас он в эфире, ведёт программу, — сказал собеседник агентства.
Как ранее писал Лайф, 2 апреля ведущий Андрей Норкин внезапно исчез из студии программы "Место встречи" на НТВ во время прямого эфира после дискуссии с журналистом Сергеем Лойко.
Концертный директор Норкина Вячеслав Калашников сообщил, что журналист взял больничный из-за переутомления, большой нагрузки и нервов. Позже журналист рассказал о своём самочувствии.
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