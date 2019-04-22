МИД РФ попросил россиян воздержаться от посещения Шри-Ланки

Министерство иностранных дел России просит сограждан отказаться от поездок в Шри-Ланку до тех пор, пока в стране не нормализуется ситуация. Рекомендации для россиян ведомство публикует на своём сайте.
— Тем, кто не может отказаться от поездки или уже находится в стране, советуем проявлять максимальную осторожность и не посещать места массового скопления людей, — сказано в сообщении МИД России.
Ранее представители туроператоров рассказали, что россияне не собираются отказываться от приобретённых путёвок, несмотря на взрывы в Коломбо.
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