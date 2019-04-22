Дуров поздравил украинцев с избранием "нового молодого президента"

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Дуров поздравил украинцев с избранием "нового молодого президента"

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Павел Дуров. Фото: © flickr.com/TechCrunch 

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал президентские выборы на Украине, где по итогам обработки 99% протоколов лидирует Владимир Зеленский.

Поздравляю украинских пользователей с избранием нового молодого президента, — пишет он в своём телеграм-канале.

Напомним, после подсчёта 99% протоколов Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Пётр Порошенко набрал 24,46%.

Несмотря на то что итоги выборов ЦИК ещё не подвела, нового лидера Незалежной уже поздравили несколько мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, американского лидера Дональда Трампа и премьера Канады Джастина Трюдо, а также белорусского лидера Александра Лукашенко.

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