Дуров поздравил украинцев с избранием "нового молодого президента"

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал президентские выборы на Украине, где по итогам обработки 99% протоколов лидирует Владимир Зеленский.
— Поздравляю украинских пользователей с избранием нового молодого президента, — пишет он в своём телеграм-канале.
Напомним, после подсчёта 99% протоколов Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Пётр Порошенко набрал 24,46%.
Несмотря на то что итоги выборов ЦИК ещё не подвела, нового лидера Незалежной уже поздравили несколько мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, американского лидера Дональда Трампа и премьера Канады Джастина Трюдо, а также белорусского лидера Александра Лукашенко.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени