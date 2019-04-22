В Стамбуле обрушился четырёхэтажный дом — видео

В стамбульском районе Кягытхане в результате оползня рухнул в обрыв и полностью развалился четырёхэтажный дом. К счастью, обошлось без жертв — утром жильцов эвакуировали и оцепили опасный участок.
#kağıthane'de 4 katlı bina çöktü pic.twitter.com/Cy1apHLVsA— Fikret Kaçmaz (@fikret_kacmaz) 22 апреля 2019 г.
Здание упало с высоты нескольких десятков метров. За этим на удалении наблюдали жильцы. Судя по кадрам, людей из опасного дома выводили в экстренном порядке — на балконах падающего дома видно развешанное для сушки бельё.
İstanbul Kağıthane'de yıkılan binanın çökme anıhttps://t.co/oVMFKdQv8A pic.twitter.com/SFWKGNCAzR— T24 (@t24comtr) 22 апреля 2019 г.
Ещё десять домов находятся в непосредственной близости от образовавшегося обрыва. Их жильцы также были эвакуированы.
Ранее Лайф писал, что в жилой пятиэтажке в Смоленске обрушилось перекрытие.
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