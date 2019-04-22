В Стамбуле обрушился четырёхэтажный дом — видео

Ещё десяти многоэтажкам, находящимся в непосредственной близости от рухнувшего здания, грозит та же участь.

В стамбульском районе Кягытхане в результате оползня рухнул в обрыв и полностью развалился четырёхэтажный дом. К счастью, обошлось без жертв — утром жильцов эвакуировали и оцепили опасный участок.

Здание упало с высоты нескольких десятков метров. За этим на удалении наблюдали жильцы. Судя по кадрам, людей из опасного дома выводили в экстренном порядке — на балконах падающего дома видно развешанное для сушки бельё.

Ещё десять домов находятся в непосредственной близости от образовавшегося обрыва. Их жильцы также были эвакуированы.

Ранее Лайф писал, что в жилой пятиэтажке в Смоленске обрушилось перекрытие.