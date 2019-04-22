Subaru отзывает в России более 52 тысяч автомобилей

У некоторых из них могут отказать стоп-сигналы из-за влажных салфеток и косметики в салоне.

ООО "Субару мотор", официальный представитель японской марки Subaru в России, отзывает 52 043 автомобиля. Об этом сказано на сайте Росстандарта.

Так, отзывают 12 723 автомобиля Subaru Impreza (G4), XV (G4), Forester (SH / SJ), BRZ (ZC), которые были проданы с 2012 по 2014 год. Причина — возможное усталостное разрушение клапанной пружины двигателя. Её требуется заменить.

Также отзывают 39 320 автомобилей моделей Subaru Impreza, WRX, WRXSTI (G3), XV (G4), Forester (SJ), проданных с 2009 по 2016 год. С потребительскими товарами — мокрыми салфетками, косметикой и т. п. — в салон может попасть газообразный силикон, который может повлиять на электронику этих машин.

— Может проникать в корпус выключателя стоп-сигналов и приводить к нарушению проводимости, — сказано на сайте Росстандарта.

Представители изготовителя сообщают владельцам о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Нужно заменить выключатель стоп-сигнала на модифицированный. Все работы будут проведены бесплатно.

Ранее Росстат отозвал более 700 автомобилей марки Mercedes.