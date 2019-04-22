Саакашвили напомнили, что ему запрещён въезд на Украину

Скандально известный политик попросил у Владимира Зеленского разрешения вернуться в эту страну.

Бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили запрещено посещать территорию Украины до 2021 года. Об этом скандальному политику напомнила пресс-служба погранслужбы Незалежной.

— У Саакашвили... нет оснований для законного въезда... В связи с совершённым правонарушением в отношении этого человека действуют ограничения во въезде на Украину сроком до 2021 года, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что запрет действует исключительно на основании украинского законодательства и в пределах предоставленных законом полномочий.

Как писал Лайф, сразу после оглашения данных экзитпола выборов президента Украины, согласно которым лидировал Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили попросил отменить запрет на его въезд в страну.