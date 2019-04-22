Власти Москвы пообещали бесплатные парковки на майские праздники

Также в эти дни наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

Правительство Москвы объявило, что на майские праздники парковка в городе будет бесплатной. Решение коснётся дат с первого по пятое число, а также с девятого по двенадцатое, сообщает агентство городских новостей "Москва".

— В День Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами 11 таксомоторных компаний, — передаёт агентство.

9 мая на маршруты, которые идут к парку Победы, выйдут дополнительно 30 автобусов особого большого класса.

В дни проведения репетиций военного парада с шести вечера и до окончания мероприятий центральные станции метро — "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" — будут работать только на вход и пересадку пассажиров. 9 мая эти станции будут работать в таком режиме весь день.

Ранее Лайф приводил слова мэра Москвы Сергея Собянина, который призвал столичных автолюбителей не пытаться обмануть платную парковку. В январе в Госдуме предложили разрешить москвичам бесплатно парковать машины возле работы, однако инициатива не нашла отклика.