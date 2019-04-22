В Москве метро и МЦК будут работать на час дольше на Пасху

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут открыты до двух часов ночи с 27 на 28 апреля, сообщила пресс-служба мэрии.
Такие данные привёл глава Департамента транспорта Москвы и заместитель мэра Максим Ликсутов на заседании президиума правительства столицы.
— На Пасху работа метро и МЦК продлевается до двух часов ночи, — сообщил он.
Кроме того, работа 159 маршрутов автобусов продлится до 3:30 ночи.
Ранее сообщалось, что теперь в приложении "Московское метро" можно расплачиваться с помощью Google Pay.
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