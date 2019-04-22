В Тюмени из горящего автомобиля вытащили маленького мальчика — видео

Инцидент произошёл на одной из придомовых парковок. Ребёнок находился на заднем сиденье автомобиля.

В Тюмени на одной из придомовых парковок на улице Пермякова вспыхнул автомобиль "Волга". На заднем сиденье находился четырёхлетний мальчик.

На видео видно, как мужчина, который стоял рядом с машиной, буквально в последнюю минуту до полного возгорания вытаскивает из салона малыша. При этом уже горела передняя часть автомобиля.

Позже на место ЧП прибыла бригада пожарных и ликвидировала возгорание. Причина случившегося неизвестна.

Ранее Лайф сообщал, что в Нижнекамске взорвался автомобиль вместе с водителем.