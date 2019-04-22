Суд приговорил к 16 годам участника нападения на десантников в Чечне

Шамиля Казбулатова признали виновным по статье "Посягательство на жизнь военнослужащих".

Шатойский районный суд Чечни приговорил Шамиля Казбулатова к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был участником банды Басаева и Хаттаба. Об этом РИА "Новости" рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

— Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, — сказала она.

Шамиля Казбулатова арестовали в декабре 2018 года по подозрению в участии в нападении на десантников из Пскова в 2000 году. Как удалось выяснить следствию, боевик стрелял по десантникам из автомата Калашникова. Суд признал его виновным по статье "Посягательство на жизнь военнослужащих", уточнила Петренко.

В ходе нападения на десантников в Чечне в 2000 году погибло 84 бойца 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. Кроме того, были ранены ещё четыре человека. Остались в живых лишь шестеро человек. Боевики совершили нападение на военных с трёх сторон недалеко от села Улус-Керт.