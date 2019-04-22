В Госдуме обиделись на "отвратительные" шутки о депутатах в Comedy Club

Депутат Госдумы Василий Власов назвал отвратительными шутки о его коллегах в телешоу Comedy Club и "Наша Russia". Авторы данных передач создают образ депутата, который не соответствует действительности, считает самый молодой член нижней палаты.
— Это отвратительно. Шутят о депутатах всё время: депутаты и депутаты, и во всём они виноваты: и икру они ложкой едят, и лобстеров, — сказал Власов агентству "Москва".
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