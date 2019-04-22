Подруга Осина связала сожжение его могилы со скандалом на вечере памяти певца

По словам Елены, администрация кладбища даже не уведомила о произошедшем. Она узнала о вандализме от знакомых.

Подруга Евгения Осина Елена Годунова считает странным совпадением пожар на могиле певца спустя всего два дня после скандала на концерте в память о нём в элитном ресторане в центре Москвы. О своих подозрениях она рассказала Лайфу.

— У нас 18 апреля был вечер памяти Евгения Осина, куда были приглашены многие звёзды, которые занимаются благотворительностью и который нам кто-то сорвал. В середине мероприятия стали вымогать деньги, диктовать какие-то непонятные условия и в итоге полностью отключили микрофон. После этого мы обнаружили, что могила Осина полностью сожжена, — говорит Елена.

По словам собеседницы Лайфа, владельцы ресторана шантажировали их, требуя денег, которых у неё не было.

В итоге из-за этого не успели выступить некоторые артисты, в числе которых Мишель Серова, группы "Стрелки" и "Поющие сердца".

— Я не знаю, как это объяснить, но я думаю, что это всё-таки не просто так. Полиция очень долго не приезжала. Очень долго не было с ними контакта, они убегали, сопротивлялись, охранники выгоняли, — возмущается она.

По словам подруги Осина, она будто подсознательно чувствовала, что что-то должно произойти — накануне она видела во сне певца в открытом гробу. А через день Елена от знакомых узнала, что могилу звезды 90-х на Троекуровском кладбище подожгли. После этого она сразу помчалась проверить, правда ли это, и вызвала полицию. Сейчас вандалов ищут.

Ранее стало известно, что 17-летняя дочь Евгения Осина попала в больницу.