Порошенко заявил, что хочет стать президентом Украины через 5 лет

Участники митинга в его поддержку начали скандировать "через год". Улыбаясь, украинский лидер ответил "через год так через год".

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о планах стать главой государства на следующих выборах, которые, согласно конституции Незалежной, должны состояться через пять лет. Соответствующее заявление действующий украинский лидер сделал, выступая на митинге возле администрации.

Он отметил, что не собирается уходить из политики, и предложил объединяться для того, чтобы обеспечить "общие победы уже в ближайшем будущем".

Вместе мы идём побеждать на парламентских выборах, и вместе мы вернёмся на улицу Банковую (Администрация президента. — Прим. ред.) после следующих президентских выборов Пётр Порошенко

Присутствующие начали скандировать "через год". Улыбаясь, Порошенко ответил "через год, так через год".

Напомним, после подсчёта 99% протоколов Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Пётр Порошенко набрал 24,46%.