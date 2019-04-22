Экс-директор Осина назвал возможную причину возгорания на могиле певца

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Экс-директор Осина назвал возможную причину возгорания на могиле певца

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Александр Сидоренко не считает, что это был поджог, поскольку это произошло днём, а на кладбище была охрана.

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко предположил, что причиной возгорания на могиле артиста могла стать лампада или свеча. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Скорее всего, причиной его стало то, что кто-то на могиле неаккуратно поставил свечку или лампадку, а от неё огонь перекинулся на сухие цветы и венки, — сказал Сидоренко.

В пользу такой версии он отмечает то, что пожар произошёл днём, а на кладбище была охрана. Экс-директор Осина добавил, что сама могила певца не повреждена.

Памятника на могиле пока нет, он ставится после года. Там только холмик, цветы и венки, — сказал Сидоренко.

Он отметил, что в настоящий момент на кладбище работают дознаватели.

Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили могилу певца на Троекуровском кладбище.

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