Экс-директор Осина назвал возможную причину возгорания на могиле певца

Александр Сидоренко не считает, что это был поджог, поскольку это произошло днём, а на кладбище была охрана.

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко предположил, что причиной возгорания на могиле артиста могла стать лампада или свеча. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Скорее всего, причиной его стало то, что кто-то на могиле неаккуратно поставил свечку или лампадку, а от неё огонь перекинулся на сухие цветы и венки, — сказал Сидоренко.

В пользу такой версии он отмечает то, что пожар произошёл днём, а на кладбище была охрана. Экс-директор Осина добавил, что сама могила певца не повреждена.

— Памятника на могиле пока нет, он ставится после года. Там только холмик, цветы и венки, — сказал Сидоренко.

Он отметил, что в настоящий момент на кладбище работают дознаватели.

Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили могилу певца на Троекуровском кладбище.