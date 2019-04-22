Мадуро поздравил россиян с днём рождения Ленина

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Мадуро поздравил россиян с днём рождения Ленина

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Фото: © nicolasmaduro.org.ve

Лидер Боливарианской Республики отметил наследие, которое вождь оставил в деле борьбы за строительство социализма.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян со 149-летием со дня рождения Владимира Ленина и назвал его живой историей.

— Мы воздаём должное этому великому революционному лидеру и его наследию борьбы за права пролетариата и строительства социализма. Ленин сегодня всё ещё остаётся живой историей, — написал венесуэльский лидер в "Твиттере".

Напомним, 22 апреля исполнилось 149 лет со дня рождения Владимира Ленина (1870–1924) — главного организатора и руководителя Октябрьской социалистической революции 1917 года, первого руководителя советского правительства.

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