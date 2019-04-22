Мадуро поздравил россиян с днём рождения Ленина

Лидер Боливарианской Республики отметил наследие, которое вождь оставил в деле борьбы за строительство социализма.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян со 149-летием со дня рождения Владимира Ленина и назвал его живой историей.

— Мы воздаём должное этому великому революционному лидеру и его наследию борьбы за права пролетариата и строительства социализма. Ленин сегодня всё ещё остаётся живой историей, — написал венесуэльский лидер в "Твиттере".

Saludamos al hermano pueblo ruso, en el 149° Aniversario del natalicio de Vladimir Ilich Ulianov. Rendimos homenaje a este gran Líder Revolucionario y a su legado de lucha por los derechos del proletariado y la construcción del socialismo. Lenin sigue siendo hoy, historia viva. pic.twitter.com/780kGI9yG7 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 22 апреля 2019 г.

Напомним, 22 апреля исполнилось 149 лет со дня рождения Владимира Ленина (1870–1924) — главного организатора и руководителя Октябрьской социалистической революции 1917 года, первого руководителя советского правительства.