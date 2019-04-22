Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине

Непобеждённый украинский боксёр сыронизировал над политиками и указал на беспринципность некоторых из них.

Украинский боксёр Александр Усик в "Инстаграме" рассказал своим подписчикам, что он думает об итогах президентских выборов.

— У нас новый президент. Великолепно. Знаете, что очень интересно? Посмотреть, как те оборотни будут перевоплощаться в другое обличье, — сказал спортсмен.

По его мнению, их "нужно простить и посадить".

Напомним, на выборах президента Украины одержал победу Владимир Зеленский. Инаугурация президента состоится до 31 мая.

Напомним, что после подсчёта 99% протоколов Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Пётр Порошенко набрал 24,46%.

Несмотря на то что итоги выборов ЦИК ещё не подвела, нового лидера Незалежной уже поздравили несколько мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, американского лидера Дональда Трампа и премьера Канады Джастина Трюдо, а также белорусского лидера Александра Лукашенко.