Порошенко: Я бы и сам за себя не проголосовал

Теперь действующий лидер Украины рассчитывает снова занять это кресло через пять лет.

Президент Украины Пётр Порошенко назвал причиной своего поражения на выборах "ужасную ложь, которую о нём рассказывали". Политик признался, что на месте соотечественников он сам бы за себя не проголосовал.

— Я люблю Украину! За нелёгкие годы моего президентства вам рассказали обо мне много ужасной лжи. Если бы я мог в неё поверить, я бы и сам за себя не проголосовал, — написал действующий лидер Незалежной в "Твиттере".

Напомним, накануне на Украине прошёл второй тур выборов президента. По итогам обработки 99% протоколов с огромным отрывом от своего соперника Петра Порошенко побеждает Владимир Зеленский.

Действующий глава государства уже признал поражение, но не оставляет надежды вновь сесть в президентское кресло через пять лет.