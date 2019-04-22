Рада уже на днях может начать работу над законом об импичменте президента

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что депутаты уже 25 апреля могут начать рассмотрение законопроекта о президенте Украины, который включает механизм импичмента главы государства.
— Фактически мы сможем начать работу над ним в четверг, — пояснил он.
По словам Парубия, вице-спикер парламента Оксана Сыроид считает необходимым рассмотреть данный законопроект для того, чтобы "скорректировать все неточности, которые есть во взаимоотношениях между ветвями власти".
Сейчас в украинской конституции предусмотрена возможность импичмента президента, однако нет никаких законов, которые регулируют данную процедуру.
Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что одной из первых его инициатив на должности главы государства будет закон об импичменте. Кроме того, представитель штаба Зеленского рассказал о первых законопроектах, которые внесут в Раду после его вступления в должность.
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