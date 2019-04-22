Минздрав против полного запрета на ночную торговлю спиртосодержащими лекарствами

По мнению ведомства, некоторые из них однозначно не могут употребляться в качестве суррогатного алкоголя.

Минздрав РФ заявил, что запрет на продажу спиртосодержащих медикаментов в ночное время должен распространяться только на определённый список препаратов.

— Есть ряд спиртосодержащих лекарственных средств, которые однозначно не могут употребляться в качестве алкогольных суррогатов, такие как йод, зелёнка (бриллиантовый зелёный), корвалол, салфетки с этиловым спиртом, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

В ведомстве отметили, что речь нужно вести только об ограничении продажи той продукции, которая может употребляться в качестве суррогатного алкоголя.

По данным СМИ, инициатива запретить продавать спиртосодержащие лекарства в ночное время поступила от вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее Лайф сообщал, что почти половина россиян одобрила идею продажи алкоголя онлайн.