Минздрав против полного запрета на ночную торговлю спиртосодержащими лекарствами

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Минздрав против полного запрета на ночную торговлю спиртосодержащими лекарствами

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

По мнению ведомства, некоторые из них однозначно не могут употребляться в качестве суррогатного алкоголя.

Минздрав РФ заявил, что запрет на продажу спиртосодержащих медикаментов в ночное время должен распространяться только на определённый список препаратов.

Есть ряд спиртосодержащих лекарственных средств, которые однозначно не могут употребляться в качестве алкогольных суррогатов, такие как йод, зелёнка (бриллиантовый зелёный), корвалол, салфетки с этиловым спиртом, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

В ведомстве отметили, что речь нужно вести только об ограничении продажи той продукции, которая может употребляться в качестве суррогатного алкоголя.

По данным СМИ, инициатива запретить продавать спиртосодержащие лекарства в ночное время поступила от вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее Лайф сообщал, что почти половина россиян одобрила идею продажи алкоголя онлайн.

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