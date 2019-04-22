В Бельгии на городских самокатах появятся алкотестеры

При обнаружении паров алкоголя система установит ограничение на скорость передвижения.

В Бельгии намерены снабдить алкотестерами городские элетросамокаты, которые жители могут брать в аренду. Таким образом власти надеются сократить количество "нетрезвых" ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

Система аренды самокатов появилась в крупных городах Бельгии осенью прошлого года. Для того чтобы воспользоваться транспортным средством, достаточно скачать специальное приложение.

Однако побочным эффектом такой доступности стали нетрезвые водители на дорогах. Самокат может набирать скорость до 25 км/ч, и любая потеря равновесия во время движения может привести к серьёзным травмам.

По этой причине компания, занимающаяся арендой городских самокатов, решила установить алкотестеры на транспортные средства.

Сначала она собиралась сделать так, чтобы при выявлении пьяного прокат самоката блокировался бы. Но потом компания отказалась от этой идеи и из-за риска потери клиентов установила лишь ограничитель скорости для нетрезвых.

Ранее власти Парижа ввели штрафы для пользователей электросамокатов за проезд по тротуару.