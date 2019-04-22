Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

По версии следствия, отмывать и выводить из-под ареста миллиарды гривен помогали экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и ещё двое чиновников администрации украинского президента.

Соратников действующего президента Украины вызвали на допрос по делу о многомиллиардных хищениях, сообщила Генпрокуратура страны.

По данным ведомства, речь идёт о пяти лицах. Среди них — заместитель главы администрации президента Алексей Филатов, бывший руководитель администрации президента Борис Ложкин и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Все они, по данным следствия, замешаны в махинациях на миллиарды гривен, которые якобы совершал олигарх Сергей Курченко.

Подозреваемым предписано явиться в Генпрокуратуру 23 и 25 апреля. Гонтарева уже заявила, что и не подумает прийти.

— Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и будут допрашивать, — цитируют её "Украинские новости".