"Охрюнительная" реклама застройщика смутила ФАС

"Эвфемизмом бранного слова" региональная компания воспользовалась в ноябре прошлого года.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области возбудило дело против застройщика "Корпорация Атомстройкомплекс", который использовал в своей рекламной кампании слоган "Все будет охрюнительно!".

По мнению ведомства, слоган нарушает законодательство, согласно которому запрещено использовать нецензурные выражения в рекламе.

— Слово "охрюнительно" образовано путём замены буквы "е" на букву "ю" от слова, в свою очередь которое является эвфемизмом бранного слова, используемого в качестве ругательства или оскорбления, — поясняется на сайте ведомства.

Рекламные плакаты с оригинальной задумкой появились в регионе в ноябре 2018 года. На них рядом со слоганом располагалась вязаная свинья.

Ранее Лайф сообщал, что рекламщики назвали пошлятиной челябинский креатив про "взятие в рот".