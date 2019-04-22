Информатору Ассанжа в США отказали в освобождении под залог

Мэннинг пробудет за решёткой, пока не вмешается суд более высокой инстанции или пока бывший информатор WikiLeaks не согласится дать показания.

Бывшего аналитика военной разведки Челси Мэннинг федеральный апелляционный суд США отказался выпускать под залог, сообщает телеканал CNN.

Челси Мэннинг арестовали в марте после того, как она отказалась дать показания присяжным по делу WikiLeaks. Бывший военнослужащий, сменивший пол, посчитал, что судебный процесс не будет конфиденциальным.

Впервые Челси Мэннинг, ещё будучи мужчиной по имени Брэдли, была приговорена к 35 годам лишения свободы за передачу документов по военной операции США в Ираке, но была помилована Бараком Обамой.

Встреча с американской системой правосудия теперь грозит и Джулиану Ассанжу, который получил данные от Мэннинг.