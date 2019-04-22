Коломойский рассказал, когда вернётся на Украину

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Коломойский рассказал, когда вернётся на Украину

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Фото: © РИА "Новости"

Живущий в Израиле олигарх намерен дождаться официального объявления о победе Владимира Зеленского на выборах президента.

Украинский олигарх Игорь Коломойский ждёт новостей от Центризбиркома страны, пишет "Левый берег". Сообщается, что он намерен вернуться на родину.

Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов, — цитирует бизнесмена издание.

Как ранее писал Лайф, действующий президент Украины Пётр Порошенко назвал своего соперника Владимира Зеленского "марионеткой" Коломойского.

Олигарх на это ответил, что в действительности его "куклой" является сам Порошенко, и в доказательство привёл факт отмены национализации "Приватбанка".

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