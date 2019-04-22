СМИ раскрыли детали поездки Ким Чен Ына в Россию

Президент РФ и глава КНДР встретятся на острове Русский во Владивостоке 25 апреля.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, у которого на 25 апреля запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, приедет в РФ на бронепоезде с делегацией из 230 человек. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, в ходе подготовки к визиту высокого гостя пришлось на двадцать сантиметров углубить въезд в ворота вокзала Владивостока, чтобы оттуда смог выехать лимузин главы КНДР, погруженный на бронепоезд.

После намеченной на 25 апреля встречи Путин отправится в Пекин на форум "Пояс и путь", а Ким Чен Ын останется во Владивостоке и посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в ходе визита в 2002 году, — номер во владивостокском отеле "Гавань", хлебозавод "Владхлеб".

Также он может посетить, предположительно, Военно-исторический музей Тихоокеанского флота РФ и Приморскую сцену Мариинского театра. График Ким Чен Ына будет корректироваться уже после его приезда в соответствии с его пожеланиями и настроением.

Как уточняет издание, жить северокорейский лидер также будет в кампусе Дальневосточного федерального университета. У студентов же занятия на этот период будут отменены.