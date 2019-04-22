Скончался продюсер "Выжившего" и "Игры" Стив Голин

Продюсер кино и телевидения Стив Голин, принимавший участие в создании фильмов "В центре внимания", "Выживший", "Дикие сердцем" и других, умер в Лос-Анджелесе в возрасте 64 лет, сообщает Hollywood Reporter.

По данным издания, Голин много лет боролся с раком.

Он известен в качестве продюсера таких фильмов, как "Вечное сияние чистого разума", "Вавилон", "Быть Джоном Малковичем", "Выживший", "Игра", "В центре внимания".

"В центре внимания", которым занимался Голин, завоевал "Оскар" в номинации "Лучший фильм", а "Выживший" и "Мистер Робот" получили награды "Золотой глобус".