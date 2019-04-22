Саакашвили об отказе въезда на Украину: Ничего, ещё немножко потерплю

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал ответ Пограничной службы Украины, которая отказала ему во въезде на территорию Незалежной.
— Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, ещё немножко потерплю после стольких месяцев ожидания, — написал политик в "Фейсбуке".
Как ранее писал Лайф, Саакашвили обратился в СБУ с просьбой отменить запрет на въезд на Украину сразу после того, как узнал, что на выборах президента Незалежной лидирует Владимир Зеленский. Однако получил отказ.
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