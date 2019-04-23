РПЦ о попытке переименовать УПЦ: Церковь была бельмом на глазу у раскольников

В Московском патриархате считают, что решение суда приостановить принудительную смену названия говорит о том, что соответствующий указ Петра Порошенко отменён.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков объяснил, почему на Украине приостановили переименование канонической Украинской православной церкви.

По его мнению, благодаря усилиям депутатов удалось начать судебную процедуру и добиться того, чтобы решение действующего президента Петра Порошенко изменить название УПЦ признали незаконным.

Волков также пояснил, почему власти в Киеве так старались заставить УПЦ называться по-другому. Он считает, что название канонической церкви упоминается в юридических документах и это раздражало представителей новой автокефальной религиозной организации.

— Когда вся эта история с раскольнической новой церковной структурой возникла, то они, соответственно, захотели переименовать Украинскую православную церковь... чтобы наша церковь, которая имеет единственное правильное наименование — Украинская православная церковь, не была у них бельмом на глазу, — цитирует пресс-секретаря главы РПЦ телеканал "Звезда".

Как ранее писал Лайф, в начале апреля 2019 года суд в Киеве признал противоправным решение властей принудительно переименовать каноническую православную церковь Украины.

Позже 49 депутатов Верховной рады обратились в Конституционный суд страны с иском о признании решения изменить название УПЦ незаконным. Вскоре процесс о переименовании приостановили.

Напомним, УПЦ хотели назвать "Русской церковью на Украине".