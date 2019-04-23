Саррадж упрекнул Францию в поддержке Хафтара в Ливии

По его словам, Париж слишком увлёкся поддержкой маршала, которая оказывалась в рамках борьбы с боевиками на территории страны.

Председатель ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж обвиняет Францию в неоднозначности позиции по Ливии и упрекает Париж в поддержке наступающего на Триполи командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

— Мы удивлены и озадачены позицией Франции. Как страна, которая стремится к свободе, правам человека и демократии, может иметь такую неясную позицию в отношении нашего народа, который стремится к тем же ценностям, — сказал он в интервью газете Le Monde.

Он отметил, что Франция действительно признаёт находящееся в Триполи ПНС наряду с мировым сообществом, но в то же время французская поддержка достаётся и Хафтару наряду с "другими странами". По его словам, с 2016 года Париж поддерживает маршала в рамках борьбы с бандами и группировками, однако помощь это давно вышла за указанные рамки.

Также Саррадж уверен, что мировое сообщество недостаточно реагирует на наступление на Триполи. Одного осуждения, по его мнению, не хватит, оно должно сопровождаться "конкретными действиями".

Как писал Лайф, в начале апреля Национальная армия Ливии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начала наступление на Триполи с целью свергнуть поддерживаемое ООН Правительство национального согласия. К настоящему моменту число погибших в ходе конфликта уже превысило 250 человек.