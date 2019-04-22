В Мексике произошло сильное землетрясение

Эпицентр располагался в Тихом океане в 65 км от берегов штата Гереро, очаг находился на глубине в 10 км.

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Мексики, информирует национальная сейсмологическая служба.

По данным РИА "Новости", несильные колебания ощущались в столице — Мехико, сотрудники ряда офисов были эвакуированы. Впрочем, в районе, где расположен офис агентства, городская сирена не прозвучала.

Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 65 км от берегов штата Гереро, очаг находился на глубине в 10 км.

Ранее стало известно о землетрясениях в Японии и на Филиппинах.