В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу детей, погибло 11 человек

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В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу детей, погибло 11 человек

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Юные участники церковного хора направлялись в другой район, где должны были праздновать Пасху.

Не менее 11 человек погибли и 30 получили ранения в штате Гомбе в Нигерии в результате наезда машины, которой управлял полицейский, информирует местная газета Nation со ссылкой на полицию.

По данным издания, автомобиль влетел в группу детей — участников хоров двух местных церквей. Они направлялись в район Сабон-Лайи, где должны были в понедельник праздновать Пасху.

В результате погибло не менее 11 человек, включая водителя и пассажира автомобиля. Как сообщают местные СМИ, с виновником аварии расправилась разгневанная толпа.

Генеральный инспектор местной полиции распорядился начать немедленное расследование инцидента.

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