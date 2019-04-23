Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ядерную сделку

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом Ирана Мехди Санаи, сообщается на сайте МИД РФ.

Стороны обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.

Напомним, в 2015 году шесть стран — США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия — заключили с Ираном соглашение, по которому санкции против ближневосточной страны будут снимать в обмен на соблюдение ряда условий.

В частности, Тегеран пообещал вывезти большую часть своего обогащённого урана за рубеж, переоборудовать урановый завод в научно-исследовательский центр и в течение 20 лет допускать на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки.