На "Библионочь" в Москве сходило почти 72 тысячи человек

Акцию "Библионочь", проходившую в Москве с 20 на 21 апреля, поддержали почти 72 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.

— Площадки "Библионочи-2019" посетило 71,9 тысячи человек. В этом году её поддержало более 230 культурных учреждений Москвы, в том числе выставочный зал "Манеж", который присоединился к акции впервые, — говорится в сообщении.

Отмечается, что темой мероприятия в этом году были главные герои, поэтому все площадки были посвящены героям книг и фильмов. Пришедшие учились создавать мультфильмы, писали свои версии концовок любимых произведений, соревновались в литературном квесте и прощали должников.