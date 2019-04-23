На "Библионочь" в Москве сходило почти 72 тысячи человек

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На "Библионочь" в Москве сходило почти 72 тысячи человек

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Акцию "Библионочь", проходившую в Москве с 20 на 21 апреля, поддержали почти 72 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.

Площадки "Библионочи-2019" посетило 71,9 тысячи человек. В этом году её поддержало более 230 культурных учреждений Москвы, в том числе выставочный зал "Манеж", который присоединился к акции впервые, — говорится в сообщении.

Отмечается, что темой мероприятия в этом году были главные герои, поэтому все площадки были посвящены героям книг и фильмов. Пришедшие учились создавать мультфильмы, писали свои версии концовок любимых произведений, соревновались в литературном квесте и прощали должников.

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