В Ленобласти горят склады со стройматериалами — видео

Сигнал о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 21:48, в 23:10 его ранг был повышен до номера 2.

Два одноэтажных ангара со стройматериалами загорелись на площади 2500 кв. м в посёлке Свердлова на улице Петрозаводской во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

— В промзоне посёлка имени Свердлова горят два ангара со стройматериалами. Площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров, — приводит агентство слова собеседника в ведомстве.

Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет. Все подробности уточняются.

По данным ГУ МЧС РФ по Ленинградской области, сигнал о пожаре поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 21:48, в 23:10 ранг пожара был повышен до номера 2.