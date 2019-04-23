Совбез ООН о терактах на Шри-Ланке: Отвратительные и трусливые

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Совбез ООН о терактах на Шри-Ланке: Отвратительные и трусливые

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Военные в Шри-Ланке патрулируют улицы после серии взрывов. Фото: © AP Photo/Eranga Jayawardena

Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечь к ответственности не только исполнителей атак, но и их организаторов и спонсоров.

Совет Безопасности ООН выпустил заявление в связи с терактами на Шри-Ланке.

Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили серию отвратительных и трусливых террористических нападений... по всей Шри-Ланке в пасхальное воскресенье, 21 апреля 2019 года, в результате которых почти 300 человек были убиты и ещё сотни ранены, — говорится в сообщении.

Совбез выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также призвал привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров атак.

Как ранее писал Лайф, жертвами нападений, по последним данным, стало более 290 человек. Напомним, в католическую Пасху на Шри-Ланке прогремело несколько мощных взрывов в храмах, гостиницах и других местах.

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