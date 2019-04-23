У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.
— Землетрясение произошло утром 23 апреля по местному времени. Его эпицентр располагался на глубине 60 км в 190 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, — приводит агентство комментарий представителя службы.
Энергетический класс землетрясения составил 10,6.
По информации краевого главка МЧС РФ, в населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.
Ранее стало известно о землетрясении на востоке Японии.
21 апреля в акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошла серия землетрясений магнитудой 5,5.
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