У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

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Фото: © РИА Новости /Александр Пирагис

Эпицентр располагался на глубине 60 км в 190 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло утром 23 апреля по местному времени. Его эпицентр располагался на глубине 60 км в 190 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, — приводит агентство комментарий представителя службы.

Энергетический класс землетрясения составил 10,6.

По информации краевого главка МЧС РФ, в населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.

Ранее стало известно о землетрясении на востоке Японии.

21 апреля в акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошла серия землетрясений магнитудой 5,5.

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