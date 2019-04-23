Путин примет участие в закладке кораблей в Петербурге

Глава государства будет находиться в Северной столице в рабочей поездке 23–24 апреля.

Президент России Владимир Путин 23 апреля посетит в Петербурге судостроительный завод "Северная верфь" и Санкт-Петербургское суворовское военное училище. Он также проведёт заседание попечительского совета Русского географического общества, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, глава государства будет находиться в Северной столице в рабочей поездке 23–24 апреля. Так, во вторник на "Северной верфи" он поучаствует "в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-морского флота РФ и ознакомится с планами старейшего предприятия отрасли".

Ранее стало известно, что 23 апреля на заводе "Северная верфь" пройдёт закладка двух фрегатов проекта 22350. Также там состоится стыковка крупных блоков корвета проекта 20386, который будет назван в честь военного брига русского флота "Меркурий".

В этот же день на заводе "Янтарь" в Калининграде заложат два десантных корабля проекта 11711.