На Рижском вокзале покажут новые купе с душем, сейфом, холодильником и СВЧ-печью

А ещё в таких вагонах планируют устанавливать вендинговые автоматы и аппараты с питьевой водой.

"Российские железные дороги" проведут презентацию нового вагона-купе, пишет РИА "Новости". Его покажут на Рижском вокзале в Москве.

Сообщается, что в вагоне есть душевая кабина, холодильник, микроволновая печь, а в салоне расположены сейфы для каждого пассажира, оснащённые электронными замками.

Пассажир в салоне может сам менять температуру воздуха, при необходимости открывать окна, в том числе и в коридоре.

Кроме того, в коридоре можно установить вендинговый автомат и аппарат с питьевой водой.

Новые купе сделали в "Трансмашхолдинге" по заказу Федеральной пассажирской компании (дочернее предприятие РЖД).

Согласно договору, к 2025 году планируют поставить 3700 различных новых пассажирских вагонов на общую стоимость 237 миллиардов рублей, в том числе купейных и плацкартных, одноэтажных и двухэтажных.

О том, как будут выглядеть новые купе, Лайф писал в феврале 2019 года.