В Лондоне задержали уже больше тысячи протестующих "зелёных"

Активисты уже неделю перекрывают улицы и перекрёстки британской столицы, чтобы привлечь внимание к проблеме экологии.

С первого дня протестной акции общественного движения Extinction Rebellion, которая раскинулась на улицах Лондона, силами городской полиции задержано уже более тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

— Начиная с понедельника, 15 апреля, было совершено 1065 арестов в связи с продолжающимися акциями протеста. 53 людям были предъявлены обвинения, — говорится в сообщении.

Митинги против загрязнения окружающей среды не утихают в британской столице уже неделю. Активисты в знак протеста перекрывают движение в разных частях города. Тех, кто не подчиняется просьбам полиции уйти, задерживают, однако после освобождения они вновь возвращаются.

Представители движения заявили властям, что если те к ним не прислушаются, то активисты станут ещё активнее вносить беспорядок в размеренный уклад британской столицы.

This is your Australian correspondent in London. More than 24 hours have passed since we stopped traffic in 5 different locations. I just spoke to a police office who supports what we're doing. #RebelForLife @ExtinctionR peaceful non-violent resistance pic.twitter.com/RjHgpJsr5C — Extinction Rebellion Australia (@XRebellionAus) 16 апреля 2019 г.

По заявлениям столичных компаний, ущерб от протестов уже исчисляется миллионами фунтов стерлингов, хотя при этом сами активисты уверены, что непосредственно жителям города они не мешают. Один из организаторов движения рассказал, что они всегда пропускают автомобили экстренных служб и велосипедистов.