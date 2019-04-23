Утечка нефти произошла на платформе у побережья Бразилии

Нефтедобыча временно прекращена, компания — владелец Petrobras начала очистные работы.

Бразильская нефтегазовая госкомпания Petrobras приостановила добычу нефти на одной из платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки. Об этом сообщается на сайте компании.

Утечка была найдена на платформе P-25 на месторождении Альбакора в бассейне Кампос в 110 километрах от побережья юго-восточного штата Рио-де-Жанейро. Согласно сведениям компании, объём вытекшей нефти составил 941 литр.

В связи с ЧП нефтедобыча на платформе временно прекращена. Petrobras начала очистные работы. Компания направила на место ЧП суда с диспергентами (веществами, ускоряющими рассеивание нефтяных пятен) для ликвидации последствий.

О причинах утечки и сроках возобновления добычи информации пока нет. Компания сообщила о происшествии в регулирующие органы.